Kollision in Dornbirn: Eine Verletzte, zwei Totalschäden

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in Dornbirn ist eine Frau unbestimmten Grades verletzt worden.

Samstagnacht gegen 22:55 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug bei der Autobahnabfahrt Dornbirn-Süd ab. Der Lenker beabsichtigte, am Ende der Abfahrt nach rechts abzubiegen, um nach Dornbirn zu fahren. Zeitgleich näherte sich eine 46-jährige Frau aus westlicher Richtung kommend auf der L45 der Schweizer Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Dornbirn. Beim Abbiegevorgang des 25-jährigen kam es zum rechtwinkligen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Frau, welche durch die Kollision unbestimmten Grades verletzt wurde, wurde nach Erstversorgung durch die Rettung Dornbirn ins Krankenhaus Dornbirn verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.