Kolibri Wintercafé statt Eisdiele in Bregenz

Für die kalten Tage haben sich Katarina Rankovic und ihr Team für die vielen Fans etwas Besonderes einfallen lassen.

Bregenz. Neben hausgemachten warmen Getränken mit und ohne Schuss wie zum Beispiel weißem und roten Glühwein, Glühmost von “Most for da People” sehr leckerem Bratapfelpunsch werden die Gäste in der Kornmarktstraße 4 auch mit Chai-, Matcha- und Zimt Latte sowie Golden Milk verwöhnt. Alle Latte-Kreationen sind zudem mit Soja-, Mandel- oder Kokosmilch erhältlich.

Auch für das Wintercafé machen Shopmanagerin Manuela Lederer & Co. so viel wie möglich selbst. So sind neben den Glühweinen auch alle Sirupe, die für die Winterlimonaden und Kaffee- und Lattespezialitäten verwendet werden, hausgemacht. Ebenfalls von den Eisfeen gezaubert und nicht zugekauft sind alle Krokant, die die Mitarbeiter für Belgische Waffeln und Schlemmerbecher verwenden, sowie der heißbegehrte Zwetschgenröster. Nicht zu vergessen die hausgemachte Caramelsauce, die nach altbewährtem Rezept von Peter Schmidhofer hergestellt wird, und alle Schlemmerherzen höher schlagen lässt. Der Bratapfelpunsch von “Most for da People” wird mit weiteren Zutaten verfeinert. Somit folgt das Kolibri-Team auch im Winter der Devise – HAUSGEMACHT SCHMECKT’S AM BESTEN.