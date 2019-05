Kolibri weckt mit mobiler Eisdiele Freude auf Saminapark-Eröffnung

Eisdiele Kolibri jetzt auch in Frastanz: Bis Saminapark eröffnet an Raiffeisenbank

FRASTANZ Dass die vielfach ausgezeichnete Eisdiele Kolibri in den Saminapark einzieht, hat sich schon herumgesprochen. Da das Wohn- und Geschäftszentrum aber erst im September eröffnet, hat ab sofort eine mobile Eisdiele Kolibri geöffnet, die Eishungrige an der Raiffeisenbank schon jetzt mit köstlichen Eiskreationen verwöhnt, welche die Eisdiele Kolibri später im Saminapark anbieten wird.

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 20 Uhr (Änderungen bei Schlechtwetter vorbehalten). Victoria Winsauer freut sich in Frastanz auf alle Gäste, welche das Eis der Kolibri Eismanufaktur schon jetzt an der Raiffeisenbank oder später im neuen Saminapark genießen möchten. HE