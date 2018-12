Kokain im Ländle: Zahlen & Fakten

Kokain soll sich im Ländle zur Volksdroge entwickelt haben, hieß es zuletzt in den Medien. Doch ist dem wirklich so? WANN & WO hat die Situation im Land unter die Lupe genommen.

26 Kilogramm Koks sollen jährlich alleine in der Vorarlberger Hofsteigregion konsumiert werden. Damit spiele das kleine Ländle in der selben Liga wie die Großstadt München. Wie viel Kokain tatsächlich in Vorarlberg konsumiert und gehandelt wird, ist aber nach wie vor unklar. Fest steht aber, dass der Konsum zugenommen hat und auch woher der Stoff kommt, der hierzulande konsumiert wird, wie Horst Spitzhofer, Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg gegenüber WANN & WO mitteilt: „Wir gehen davon aus, dass der Konsum zugenommen hat und aktuell auf einem hohen Niveau ist. Das Kokain selbst kommt aus den Überseeländern und wird vorwiegend über die großen Häfen in Belgien und Holland nach Europa geschmuggelt. Natürlich gibt es aber auch Flugrouten zu den internationalen Flughäfen rund um Vorarlberg.“ Neben dem Straßenverkauf bereitet den Ermittlern vor allem der Handel im Netz – dem sogenannten Darknet – Sorgen: „Darknet ist auf jeden Fall ein nicht zu unterschätzendes Thema, insbesondere für Konsumenten, die anonym bleiben wollen. Die Problematik Darknet ist in der digitalen Ära sicherlich ein boomender Zweig.“