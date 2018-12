Vorarlberger Suchtexperte Haller sieht in Kokain kommende Volksdroge

Vorarlberger Suchtbericht 2018: Der Psychiater und Suchtforscher Reinhard Haller sieht in Kokain die kommende Volksdroge.

Das erklärte Haller am Dienstag bei der Präsentation des Vorarlberger Suchtberichts 2018. Haller, der den Suchtbericht als Drogenbeauftragter des Landes gemeinsam mit einem Forscherteam verfasst hat, stellte eine starke Zunahme beim Kokain-Konsum fest. Beim Thema Cannabis stelle sich angesichts der weltweiten Akzeptanz die Frage, wie man in Zukunft damit umgehen wolle. Derzeit werde beim Cannabis ja geradezu eine Mystifizierung betrieben, so Haller. “Es hat eine gewisse Heilwirkung, sie wird aber maßlos überschätzt”, befand der Experte. Im Rückgang begriffen sei der Heroin-Missbrauch, Heroin werde inzwischen als “Loser-Droge” gesehen.