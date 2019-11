Köstliche Schneebälle als Wintervorbote

Die heimischen Küchen machen sich startklar für die kalte Jahreszeit.

WINTER Allmählich macht sich der Winter bemerkbar: Frost auf der Windschutzscheibe, Kinder eingepackt in dicken Mänteln, Schal und Handschuhen … doch angezuckert bleiben vorerst nur die Berge im schönen Ländle. Vergangenes Wochenende begrüßte Frau Holle heuer das erste Mal Vorarlberg. Zum Beispiel am Pfänder konnte man sich erstmals im Schnee wälzen. Voraussetzung für Schnee sind Niederschläge und niedrige Temperaturen um 0 °Celsius.

Vor rund 70 Jahren war die Schneedeckendauer in allen Höhenlagen Vorarlbergs eher länger weiß als heute. Grund dafür sei der Klimawandel sowie ein sprunghafter Temperaturanstieg, weiß Kinderreporter Jason Durell. Er nahm in den letzten Wochen dieses zentrale Thema in der Schule durch. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Beitrag dazu leistet.