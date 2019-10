Köstlich gespeist mit Walgau Winzer

Wirtshaus zum Stern lud zum Weinkulinarium mit Robert Gohm

Das auf die Weine abgestimmte Menü startete mit einem kleinen Gruß aus der Küche. Eine Vorspeisenvariation mit Babysalat an Orangen-Walnuss-Dressing eröffnete den genussvollen Abend. Es folgte eine Pastinaken-Cremesuppe mit Topfennockerl und selbstgemachtem Kräuteröl garniert mit frischer Kresse. Was könnte dazu besser munden, als ein eleganter Weißwein wie der Cabernet Blanc vom Sunnabalkon Düns: Eine widerstandsfähige Rebsorte mit fruchtiger Note, den besonderen klimatischen Rahmenbedingungen angepasst und von Robert Gohm mit viel Sorgfalt ausgebaut. „Was der Stock bringt, ins Glas bringen“, beschreibt der Walgau-Winzer als Zielsetzung des Weinanbaus mit insgesamt 11 Rebsorten in Bludesch, Röns und in Düns.