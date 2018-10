Körperverletzung und sexuelle Nötigung in Vorarlberg - Polizei forscht zwei Männer aus

Bregenz - Zwei 20-jährige Männer konnte die Polizei Bregenz ausforschen, die Anfang September ein Pärchen niederschlugen und die junge Frau sexuell nötigten.

Beamten der Polizeiinspektion Bregenz ist es gelungen, zwei Männer im Alter von 20 Jahren auszuforschen. Ihnen wird geschlechtliche Nötigung und zweifache Körperverletzung vorgeworfen. Die beiden Männer waren am 06.09.2018 um 05.00 Uhr in Begleitung weiterer Männer zu Fuß in der Schillerstraße unterwegs. Dabei kamen sie an einem abgestellt gewesenen Pkw vorbei, in dem sich ein junges Paar vergnügte.