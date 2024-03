Körperdisziplin auf höchstem Niveau

Die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschulen Vorarlbergs stellten sich am Donnerstag dem Turn10-Landesfinale in Hohenems.

Hohenems Fokussiert und sehr diszipliniert traten die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Hohenems, Wolfurt, Bregenz, Rankweil, Satteins und Nüziders bei dem Turn10-Landesfinale am Donnerstag klassenweise gegeneinander an. Leichte Nervosität und große Vorfreude auf den Wettbewerb war bei allen Schülern der ersten bis vierten Klassen zu spüren. In den Disziplinen „Sprung“, „Boden“, „Reck“ und „Barren“ bei den Jungen sowie „Balken“ bei den Mädchen zeigten sie ihr Können.

Beim Wettkampf am Donnerstag führte Organisatorin Jutta Jank drei Durchgänge durch. Zu Beginn traten die ersten und zweiten Klassen an, danach alle Mix-Teams und am Ende die dritten und vierten Klassen. „Heute veranstalten wir die Meisterschaft im Schulturnen für alle Schulen mit einem sportlichen Schwerpunkt. Das Niveau ist hoch“, freut sich Jutta Jank. Im Klassenteam treten die Schüler gegen andere Schulen an. Jedes zweite Jahr darf der Sieger des Landesfinales zur Bundesmeisterschaft fahren. Dies ist erst nächstes Jahr wieder der Fall. „Die Kinder präsentieren sich hier alleine vor der Jury und lernen auch mal mit Tiefschlägen umgehen zu müssen, wenn es nicht so gut läuft“, so Jank.