Königlicher Besuch beim SC Hatlerdorf

Im Juli gastiert das 4. Real Madrid Camp auf der Sportanlage In Steinen.

Dornbirn. Aufatmen beim SC Hatlerdorf – das Real Madrid Fußballcamp im Juli kann stattfinden. Unter dem Motto „Ready for Re-Start“ sind alle fußballbegeisterten Kids eingeladen nach der Corona-Pause unter professionellsten Bedingungen und modernsten Trainingsmethoden und -technologien zu kicken.

Die „königliche Fußballschule“ ist bereits zum vierten Mal im Hatlerdorf zu Gast. Um das beliebte Fußballcamp auch heuer durchzuführen, wurde ein umfangreiches Trainings- und Hygienekonzept entwickelt, das den speziellen Anforderungen zum Infektionsschutz gerecht wird. So werden u.a. die Trainingsformen ausschließlich in Kleingruppen durchgeführt, das Spielfeld permanent unterteilt, auf Spielformen mit Zweikampf und Körperkontakt verzichtet und neuartige RFID-Bänder zur Vermeidung von Kontakten an Trainingsstationen eingesetzt. Die Campleitung erhält zudem eine intensive Schulung zum Hygiene-Konzept