"König von Götzis" muss zwei Wochen in Quarantäne

Der fünffache Götzis-Champion Damian Warner akzeptiert für das Mösle-Meeting sogar eine vierzehntägige Trainingsunterbrechung nach seiner Heimkehr.

Er war die letzten fünf Jahre weltweit der beste Zehnkämpfer. Der Kanadier Damian Warner hat vier Mal in Serie 2019, 2018, 2017 und 2016 plus den Erfolg im Jahr 2013 das so stark besetzte Götzner Mehrkampfmeeting gewonnen. Natürlich will Warner auch 2021 im Möslestadion triumphieren und zum Rekordchampion werden. Allerdings gestaltet sich für den Kanadier die Testphase auf das Meeting in Götzis in seiner Heimat aufgrund der Pandemie alles andere als gut. Die Trainingseinheiten in Kanada waren für Damian Warner zuletzt sehr eingeschränkt.