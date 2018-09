Köhlmeier: "Wir werden zur Republik der Hosenscheißer"

Auf einer Veranstaltung des Kreisky-Forums sprach der Vorarlberger Autor Michael Köhlmeier mit Ex-Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. Köhlmeier fand dabei deutliche Worte für die gegenwärtige Politik.

“Fenster auf und Luft herein 3.0” lautete der Titel der Veranstaltung, zu welcher das Kreisky-Forum am Donnerstag geladen hatte. 400 interessierte Gäste verfolgten ein Gespräch zwischen Christian Kern sowie Ländle-Autor Michael Köhlmeier, wie “oe24.at” berichtet. Köhlmeier machte dabei Werbung für sein neues Buch, Kern hatte die Politik im Visier. Beide teilten allerdings ihre Ansichten zur Politik von Türkis-Blau. So kam auch die Rede Köhlmeiers zur Sprache, in welcher er gegen die FPÖ austeilte. Innenpolitischer Wirbel war die Folge. Köhlmeier sagt, die sechsminütige Rede hätte ihn eigentlich in seiner Arbeit unterbrochen. Laut “heute.at” hätte er sich spontan den Frust von der Seele geredet.