Kochen mit dem Bischof

Die Firmlinge der Pfarre Röthis standen im Mittelpunkt einer besonderen Aktion im Rahmen der Firmvorbereitung.

Zusammen mit dem sechs 16-jährigen Firmlingen der Pfarre Röthis bereitete Bischof Benno in der vergangenen Woche in der Küche des Rankweiler Hofes ein leckeres Rinds-Gulasch mit Semmelknödeln her. Beim gemeinsamen Kochabend konnten die Firmlinge die Gelegenheit nutzen, Bischof Benno näher kennen zu lernen und ihm allerlei “pikante” Fragen zu stellen. Der Kirchenvertreter nahm die Herausforderung an und zwischen den gehackten Zwiebeln und angebratenen Fleischstücken gab Benno Elbs einen interessanten Einblick in das Leben eines Bischofs.