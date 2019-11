Kochen für die ganze Familie

Götzner Kindergärten präsentierten eigenes Kochbuch

Götzis. Die Frage nach einer gesunden Ernährung der Kinder, abseits von Fast Food, Zucker und Convenience, hat wohl schon in so mancher Familie zu regen Diskussionen am Mittagstisch geführt. Was gesund ist, schmeckt den Kindern oft nicht, zu groß sind die Verführungen durch die Nahrungsmittelindustrie. Um dem etwas entgegen zu setzen organisierte man in der Kummenberggemeinde Götzis das Projekt „Junggmüas kocht uf“. Klaus Gröber und Jürgen Netzer – Köche des Hauses der Generationen begaben sich zu den insgesamt 500 Kindern der verschiedenen Betreuungseinrichtungen der Kommune und versuchten den Kindern nachhaltig, gesunde und trotzdem wohlschmeckende Speisen nahezubringen. Es wurde gemeinsam gekocht, gegessen und zum Drüberstreuen auch regionale Landwirte besucht, um besser zu verstehen, woher die einzelnen Lebensmittel stammen. Als Krönung des Projekts ist so ein eigenes Kochbuch entstanden, dass nun eine Sammlung der verwendeten Rezepte darstellt. Diese kommen teilweise von den beiden Profiköchen, aber auch von den Betreuungseinrichtungen selbst. Auf der Kulturbühne AmBach wurde das Buch nun der Öffentlichkeit präsentiert.