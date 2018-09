Kochbuch für Kirchenrenovierung

Seit dem heurigen Frühjahr ist die Pfarrkirche Nenzing eine Großbaustelle:

Die letzte Innenrenovierung liegt zwischenzeitlich 35 Jahre zurück. „Die Renovierungsbedürftigkeit zeigte sich am deutlichsten im Zustand des unansehnlichen Innenputzes, dessen Zustand vor allem auf das schlechte Raumklima zurückzuführen war“, erläutert Reinhard Jochum, der für die Pfarre Nenzing die Baumaßnahmen koordiniert. „Die Flecken im Verputz waren am augenscheinlichsten, bei genauerer Begutachtung war auch klar, dass etwa die kostbaren Seitenaltäre zwischenzeitlich auch Schaden genommen haben. Diese können teilweise nicht mehr restauriert, sondern müssen rekonstruiert werden.“ Zudem hatte die damals installierte Flachbett-Fußbodenheizung zwischenzeitlich einen erheblichen Teil ihrer Leistung eingebüßt.

360.000 Euro betragen die veranschlagten Baukosten, rund 80.000 Euro möchte die Pfarre durch Spenden finanzieren. Dabei zeigt man sich kreativ: Für ein Kochbuch zugunsten der Pfarrkrichenrenovierung werden Rezepte für einfache und schnelle Gerichte, die ohne viel Aufwand zubereitet werden können, gesucht. „Egal ob Vorspeise, Suppe, hauptspeise, Dessert, Kuchen oder anderes – alles ist willkommen“, heißt es dazu von Seiten der Pfarre. Damit das Kochbuch ein einheitliches „Bild“ hat, werden Hobby-Köche gebeten, ihre Rezepte auf entsprechende Blätter – diese liegen im Gang des Pfarrhauses, in der Ludothek sowie in der Bäckerei Münsch auf – zu verwenden. Abgegeben werden können sie entweder direkt im Pfarrbüro oder per E-Mail unter kochbuch.nenzing@gmx.at. Wer durch sein Lieblingsrezept die Kirchenrenovierung unterstützen möchte, sollte sich beeilen, bis Ende dieser Woche werden noch Rezepte gesammelt.