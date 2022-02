Koblacher Gemeindevertretung stellt Weichen für die Zukunft

In der Gemeindevertretungssitzung am 7. Februar 2022 wurde eine rechtlich nicht verbindliche Stimmungsabfrage zum Hochwasserschutzprojekt Rhesi durchgeführt, in der sich die Mehrheit der GemeindemandatarInnen hinter das Projekt stellte. Das Budget 2022 wurde einstimmig beschlossen.

Aufgrund der Befangenheit des Großteils der GemeindevertreterInnen, die zugleich Nutzungsberechtigte sind, ist es der Gemeindevertretung nicht möglich, einen Beschluss zu den benötigten Grundtäuschen zu fassen. Auch ist das Projekt Rhesi aus Koblacher Sicht derzeit noch zu wenig konkret ausgestaltet. Laut der durchgeführten Stimmungsabfrage unterstützt die Koblacher Gemeindevertretung das Hochwasserschutzprojekt Rhesi mehrheitlich mit 13 von 23 Stimmen.

Grundlage für die Stimmungsabfrage bildeten der im Zuge der Sitzung vorgelegte Planungsstand durch Projektleiter Dr. Markus Mähr, der „den Weg eines partizipativen Prozesses“ weiter gehen möchte, sowie die Beantwortung des Fragenkataloges vom 7. Mai 2018, der Bestandteil des generellen Projekts ist. Die Gemeindevertretung wird sich auch in Zukunft kritisch bei der weiteren Planung und Umsetzung der Maßnahmen einbringen.

Budget 2022 einstimmig beschlossen

Mit der Beschlussfassung zum Budget 2022 stellte die Gemeindevertretung weitere Weichen für die Zukunft. Die Ein- und Ausgaben belaufen sich auf rund € 15.500.000. Das Gemeindebudget schließt somit mit einem Überschuss von € 12.700, der Abgang im Finanzierungshaushalt beträgt € 50.300. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt € 1.688.