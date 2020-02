Koblacher Feuerwehr zog Bilanz

Die Wehrmänner blickten auf ein ruhiges Jahr 2019 zurück.

Derzeit engagieren sich 53 aktive Mitglieder, drei passive Mitglieder sowie 19 Mitglieder der Feuerwehrjugend in ihrer Freizeit bei der Ortsfeuerwehr Koblach. Diese wurde im Jahr 2019 zu insgesamt 28 Einsätzen gerufen, davon 8 Brandeinsätze und 20 technische Einsätze. Dazu wurden wie in jedem Jahr zahlreiche Proben, Schulungen und Versammlungen durchgeführt – gesamt wurden somit von den Mitgliedern der Feuerwehr in 595 Tätigkeiten 7.885 Mannstunden für die Bevölkerung rund um die Uhr ehrenamtlich geleistet. Eine Änderung zum Beginn des neuen Jahre gab e s auch im Führungsteam – Philipp Bolter löste per 10. Jänner Dieter Sandholzer als stellvertretenden Kommandanten der Ortsfeuerwehr ab, welcher aber weiter als Zugskommandant in der Führungsriege der Feuerwehr bleibt. MIMA