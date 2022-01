Koblach weiter im Aufschwung

In Koblach wurden in der Vergangenheit viele Projekte begonnen, weiterentwickelt oder abgeschlossen

In Koblach wurden in der Vergangenheit viele Projekte begonnen, weiterentwickelt oder abgeschlossen ©Michael Mäser

In Koblach wurden in der Vergangenheit viele Projekte begonnen, weiterentwickelt oder abgeschlossen ©Michael Mäser

Gerd Hölzl kann in seinem ersten vollen Jahr als Bürgermeister von Koblach auf eine positive Entwicklung in der Gemeinde blicken.

Koblach. Die Gemeinde Koblach ist in den letzten Jahren stark gewachsen und die Bautätigkeiten, sowie die Bevölkerungsentwicklung liegen über dem Durchschnitt. Dies bringt aber auch neue Herausforderungen an die Gemeinde mit sich.

5.000 Marke geknackt

Die Gemeinde Koblach ist flächenmäßig mit etwas mehr als zehn Quadratkilometern die zweitgrößte Gemeinde am Kummenberg und auch bevölkerungsmäßig hat sich in den letzten Jahren dabei sehr viel getan. Hatten zum Jahrtausendwechsel noch knapp 3.800 Menschen ihren Wohnsitz in Koblach, so betrug der Einwohnerstand im letzten Quartal des vergangenen Jahres 5.078 Bewohner. Dazu wurden in der Vergangenheit viele Projekte begonnen, weiterentwickelt oder abgeschlossen. Bürgermeister Hölzl nutzte den Jahreswechsel für einen kurzen Einblick.

Intensives Jahr in der Gemeindevertretung

Nach den Gemeindevertretungswahlen war 2021 für Bürgermeister Gerd Hölzl das erste volle Jahr als Gemeindeoberhaupt. Dabei kann Hölzl, gerade aus gemeindepolitischer Sicht, von einem intensiven Jahr berichten. „Seit sich die neue Gemeindevertretung bzw. der Gemeindevorstand neu formiert hat, wird in regelmäßigen Strategieworkshops das jeweilige Arbeitsprogramm für die unmittelbare Zukunft gemeinsam festgelegt“, so der Bürgermeister.

Neues Straßen- und Wegekonzept beschlossen

Mit dem Straßen- und Wegekonzept konnte im vergangenen Jahr nach jahrelanger Ausarbeitung ein wichtiges Projekt beschlossen werden. „Dazu konnte bereits Tempo 30 auf den Gemeindestraßen umgesetzt werden und in der Dürne finden Anpassungen statt. Dazu wird das Radwegenetz optimiert und Lückenschließungen über die Ortsgrenzen hinaus befinden sich in Ausarbeitung“, so Bürgermeister Hölzl. Weitere Gespräche mit dem Land für Verbesserungen laufen bereits, ein Ergebnis daraus ist die bereits umgesetzte, deutlich bessere Ausleuchtung der Harmonie-Kreuzung.

Baustart für Neubau am Sportplatz