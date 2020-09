Koblach stellt auf effiziente Papiersammlung um

In den kommenden Wochen erhalten alle Koblacher Haushalte eine eigene Papiertonne.

Koblach . Nachdem mittlerweile rund zwei Drittel der Gemeinden in Vorarlberg auf die Abholung des Papiers vor der Haustüre umgestellt haben, wird auch die Gemeinde Koblach ab November auf die neue Papiersammlung umstellen. Die entsprechenden Sammeltonnen werden derzeit an die Bevölkerung verteilt.

Rund 1.300 neue Papiertonnen werden in den nächsten Wochen an die Haushalte in Koblach verteilt und die erste Leerung aller Papiertonnen (240lt und 1.100lt) erfolgt am ersten Mittwoch im November. Die Gemeinde erwartet sich dabei vor allem eine bequemere und effizientere Sammlung des Papierabfalles, sowie eine Steigerung der Sammelmengen. Trotz diverser Entsorgungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet befinden sich immer noch große Mengen verwertbares Papier im Restmüll und mit der neuen Sammelmethode könne man dieses Potenzial noch sinnvoller nutzen. Ein weiteres Argument für die Papiertonne ist dabei neben der Einsparung im Bereich der Fahrten für die Müllfahrzeuge auch die ständig stark verschmutzten Abfallsammelstellen.