Koblach sperrt die Dürne

Temporäre Durchfahrtssperre soll im kommenden Frühjahr kommen

Koblach. Licht am Horizont gibt es für die verkehrstechnisch leidgeprüften Bewohner der Koblacher Straßen Dürne bzw. Rheinmahd. Vorbehaltlich eines positiven Beschlusses bei der für Dezember geplanten nächsten Gemeindevertretung, soll es voraussichtlich ab März jeweils einseitige, temporäre Durchfahrtssperren geben. Geplant sind die Sperren auf Höhe der kleinen Kapelle im Rheinmahd. Die genauen Zeiten werden laut Bürgermeister Gerd Hölzl noch abgeklärt, dürften sich aber in Richtung Meiningen/Schweiz zwischen 6 und 9 Uhr bzw. in die umgekehrte Richtung zwischen 16 und 19 Uhr bewegen. Ausnahmen soll es im Sinne der Kontrollmöglichkeit nur für direkte Anrainer und Einsatzfahrzeuge geben, die Details dazu stehen aber noch nicht fest. Mit einer Verkehrsberuhigung ist aber bereits zuvor zu rechnen. Zwischen Jänner und März wird die Frutzbrücke zwischen Koblach und Meiningen wegen Sanierungsmaßnahmen komplett gesperrt und somit die Abkürzung in die Schweiz nicht mehr möglich sein. Die Umsetzung der Sperre wurde bereits im zuständigen Ausschuss diskutiert und mehrheitlich für gut befunden, einem Beschluss in der Gemeindevertretung sollte somit nur mehr wenig entgegenstehen. Bürgermeister Hölzl sieht in der Sperre eine Maßnahme im Sinne der Anrainer die endlich den Druck von der eigentlich als Wohn – und nicht als Durchzugsstraße geplanten Dürne nehmen sollen. Ziel bleibt aber langfristig eine Südumfahrung von Koblach entlang der Frutz, dazu wurden bereits erste Vorgespräche mit den Nachbargemeinden geführt, eine Umsetzung dürfte aber noch längere Zeit auf sich warten lassen.