Koblach mit klaren Zielen für die Zukunft

Ein inzwischen abgeschlossener Prozess zur Haushaltkonsolidierung bildet die Grundlage für die Erstellung des Gemeindebudget von Koblach.

Koblach. Der Haushalt der Gemeinde Koblach für das laufende Jahr weist dabei Einzahlungen in der Höhe von 14.193.800 Euro und Auszahlungen von 17.279.000 Euro auf. Dazu sind in diesem Jahr keine neue Darlehensaufnahmen geplant.

Koblach wächst sehr dynamisch

Dazu wurde in der Gemeinde Koblach Ende 2022 ein Prozess zur Haushaltkonsolidierung und Organisationsentwicklung gestartet und konnte zwischenzeitlich auch abgeschlossen werden. Dieser Prozess soll nun die Grundlage für Investitionen und Entwicklung der Gemeinde in den nächsten Jahren bilden. „Neben dem Aufzeigen von Potentialen wurde auch eine klare Struktur der Verwaltung entwickelt. Koblach wächst sehr dynamisch, somit haben wir nun klare Ziele aufgezeigt um dieser Entwicklung auch in Zukunft gerecht zu werden“, erklärt dazu Bürgermeister Gerd Hölzl.

Ausgaben für Investitionen und Sanierungen

Dazu werden in der Kummenberggemeinde auch in diesem Jahr wieder wichtige Projekte umgesetzt und so belaufen sich die Ausgaben für Investitionen insgesamt auf 3.899.000 Euro und für Sanierungen auf 710.000 Euro. So werden 750.000 Euro für den Neubau und die Sanierung des Kanalsystems investiert und 1,150.000 Euro sind für strategischen Grunderwerb vorgesehen. 900.000 Euro wurden als Baukosten für Sportanlagen budgetiert und 180.000 Euro dienen der Anzahlung für ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr. Weiters wurde auch bereits die Erneuerung der Gruppenwasserleitung im aktuellen Haushalt berücksichtigt, wobei hier in den kommenden vier Jahren 4 Millionen Euro veranschlagt sind. Weitere Schwerpunkte in den kommenden Jahren sind der Hochwasserschutz, die Radinfrastruktur und der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Pro-Kopf-Verschuldung sinkt