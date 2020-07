Koblach erneut mit Überschuss

Die Koblacher Gemeindevertretung konnte das Jahr 2019 erneut mit einem Überschuss abschließen.

Bei den Ausgaben sind die großen Posten auch im Abschluss 2019 die Abgaben an den Sozialfonds, die Beiträge zur Abgangsdeckung der Spitäler und die Landesumlage. Mit rund 1,6 Millionen Euro zählte auch der Bereich Unterricht zu den großen Ausgabenposten im vergangenen Jahr und hier im speziellen der Neubau des Kindergartens Straßenhäuser/Ried. Investiert wurde auch in die Erschließung der Umlegungsgebiete Mittelsand und Neuburg/Isel mit Wasser-, Kanal- und Straßenbau und so wurden rund 600.000 Euro in den Straßen- und Wasserbau investiert.