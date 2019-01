Koblach ehrte Mitarbeiter

Schon traditionell fand zum Jahreswechsel auch die Ehrung verdienter Mitarbeiter der Gemeinde Koblach statt.

Koblach Auch dieses Mal durfte sich Bürgermeister Fritz Maierhofer bei seinen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit im Jahr 2018 bedanken. Ein besonderer Dank ging dabei an die Jubilare – Marlies Kühne (25 Jahre, aktuell in der Kinderbetreuung), Theresia Gächter (20 Jahre Betreuung Altstoffsammelplatz Dorf), Andrea Willidal (10 Jahre im Bürgerservice), Klaus Maier (10 Jahre im Bauhof) und Julia Karlinger (10 Jahre im Kindergarten Egatha). Eine Ehrung gab es in weiterer Folge auch für Michaela Wurzer, Veronika Metzler, Sandra Pirsch und Sabine Ellensohn für 10 Jahre in der Kinderbetreuung. Bürgermeister Maierhofer bedankte sich bei allen Mitarbeitern und freut sich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. MIMA