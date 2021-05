Koblach beschloss Straßen- und Wegekonzept

Nach Jahren der Ausarbeitung hat kürzlich die Beschlussfassung zum Straßen- und Wegekonzept durch die Koblacher Gemeindevertretung stattgefunden.

In weiterer Folge wird im Rahmen des neuen Straßen- und Wegekonzeptes auch die Einbahnregelung in der Dürne in Angriff genommen. An dieser, vor allem vom Durchzugsverkehr stark betroffenen Stelle, besteht das Ziel, das Wohngebiet vom Durchgangsverkehr zu entlasten, damit eine verträgliche Verkehrsabwicklung entsprechend dem Ausbauquerschnitt der Straße hergestellt werden kann. Da ein dauerhaftes Fahrverbot oder eine Totalsperre der Straße zu massiven Einschränkungen für die gesamte Koblacher Bevölkerung führen würde, sieht das Konzept mittels einer „unechten Einbahn“ die zeitliche Beschränkung jeweils der Verkehrsspitzen am Morgen in Fahrtrichtung Meiningen/Schweiz und am Abend in Fahrtrichtung A14/Vorderland vor und der motorisierte Verkehr soll somit auf das dafür vorgesehene Hauptverkehrsstraßennetz (Landesstraßen und Autobahn) zurück verlagert werden.