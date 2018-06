Koblach beschließt das Jahr 2017

Die Gemeinde Koblach hat bei ihrer letzten Gemeindevertretersitzung den Rechnungsabschluss 2017 beschlossen.

Koblach Der Rechnungsabschluss in Koblach für das Jahr 2017 weist dabei Einnahmen in der Höhe von 11.058.121,01 Euro und Ausgaben von 11.137.550,82 Euro aus. Damit ergibt sich ein Abgang im Haushaltsjahr 2017 von 79.429,81 Euro, welcher durch eine Entnahme aus der Haushaltsausgleichsrücklage abgedeckt wird.

Transferzahlungen weiter große Belastung

Bereits im Voranschlag für das Koblacher Budget wurde im Jahr 2017 mit einem Abgang gerechnet – dieser fiel am Ende erfreulicherweise aber um rund 300.000 Euro geringer aus als vorgesehen. Einen hohen Kostenfaktor im Abschluss 2017 stellt dabei die Inbetriebnahme des Sozialzentrums Haus Koblach dar. Einen großen Faktor spielen aber auch im Rechnungsabschluss 2017 wieder die Abgaben an Bund und Land. „Die Transferzahlungen an das Land Vorarlberg stellen weiterhin eine große Belastung für das Budget der Gemeinde Koblach dar“, so Bürgermeister Fritz Maierhofer. So musste die Gemeinde im Jahr 2017 gesamt 1.088.679,91 Euro an den Sozialfonds und 954.531,88 Euro an den Spitalfonds einzahlen. Die Landesumlage belief sich dabei auf 331.281 Euro und der Kostenersatz Gemeindeverband ÖPNV auf 239.841,83 Euro.

Schuldenstand konnte weiter reduziert werden

Einnahmenseitig waren wie schon im Jahr zuvor die Ertragsanteile, sowie die Kommunalsteuer die großen Posten im Rechnungsabschluss. Damit konnte die Gemeinde Koblach weiter konsequent Schulden abbauen und der Gesamtschuldendienst belief sich im vergangenen Jahr auf 661.372,75 Euro. Damit reduzierte sich der gesamte Schuldenstand der Gemeinde (inkl. GIG) auf einen Darlehensrest per 31.12.2017 von 5.588.725,25 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.168,00 Euro. „Damit liegt Koblach deutlich unter dem Durchschnitt der Vorarlberger Gemeinden“, so Bürgermeister Maierhofer. Auch die Rücklagen haben sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und liegen trotz der Entnahme aktuell zum 31.12.2017 bei 2.689.652,84 Euro.

Planungen für die Zukunft