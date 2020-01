Knüller steigt am 21. Februar im Planet Pure Stadion

Alle 14 Frühjahrsspiele des Zweitligisten FC Mohren Dornbirn sind terminisiert

Mit dem spannungsgeladenen Vorarlberger Derby zwischen der Lustenauer Austria und FC Mohren Dornbirn wird am Freitag, 21. Februar, 19.10 Uhr, Planet Pure Stadion die Frühjahrsmeisterschaft in der 2. Liga eröffnet. Mehrere tausend Zuschauer werden zu diesem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen erwartet. Das Laola1-Livespiel in der zweiten Frühjahrsrunde ist das Westderby FC Dornbirn und Wacker Innsbruck am Sonntag, 1. März um 10.30 Uhr im Stadion Birkenwiese. Sieben Heim- bzw. sieben Auswärtsspiele bestreitet FC Mohren Dornbirn im Frühjahr im Unternehmen Klassenerhalt 2. Liga. Am Sonntag, 24. Mai um 15 Uhr bei BW Linz wird die letzte Runde gespielt.