Knopfbatterien- eine unterschätzte Gefahr

Kleinkinder sind neugierig und erkunden die Welt mit allen Sinnen. Das ist für eine gesunde Entwicklung der Kleinsten absolut wichtig, bringt aber manchmal auch Gefahren mit sich.

Entsprechend der Spielzeugverordnung und der einhergehenden Europäischen Norm EN 62115 darf bei Kinderspielzeug, welches Knopfzellen enthält, das Batteriefach nur mit einem Werkzeug zu öffnen sein. So soll verhindert werden, dass Kleinkinder das Batteriefach selbständig öffnen können.

Knopfzellen in Alltagsgegenständen

In jedem Haushalt finden sich aber auch unzählige Gegenstände mit Knopfzellen, die nicht als Spielzeug deklariert und somit auch nicht sicher verschraubt sind. Folglich lassen sich diese leicht durch Kinderhände öffnen. Dazu gehören z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Glückwunschkarten oder auch LED-Teelichter und leuchtende Dekorationsartikel. Gerade hier ist besondere Vorsicht geboten.

Kommt es zum Verschlucken einer Batterie, handelt es sich um einen medizinischen Notfall. Vor allem dann, wenn es zu einem Steckenbleiben in der Speiseröhre des Kindes kommt. Durch den Kontakt mit Speichel entsteht ein leichter Stromfluss. Im weiteren Verlauf treten zunehmend Gewebeschädigungen (Verätzungen) auf, die zu Blutungen und zum Absterben des Gewebes führen können. In seltenen Fällen können die Komplikationen auch zum Tode führen.

Kann die Knopfzelle die Speiseröhre passieren, so treten weniger oft Komplikationen auf. In diesen Fällen reicht es meist, das natürliche Ausscheiden der Knopfzelle unter ärztlicher Kontrolle abzuwarten. In jedem Fall muss das Kind (auch bei Verdacht auf Verschlucken) sofort ins Krankenhaus!