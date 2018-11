Knödel genießen für guten Zweck

Rund 900 Euro Erlös beim Wolfurter Markt zugunsten Parkinson-Selbsthilfegruppe.

Die Tage werden – wenn auch nur zögerlich – etwas kühler, Herbststimmung zieht langsam aber doch ins Land. Und gerade diese Zeit im Jahr ist ideal, um sich an einer heißen Suppe oder deftiger Kost zu erwärmen. In diesem Sinne organisierte Wochenmarkt-Leiter Michael Fröwis gemeinsam mit Petra Hassler sowie Ulli und Jürgen Bergmoser (Achstüble Lauterach) Anfang November einen speziellen Genussnachmittag beim Wochenmarkt in der Marktgemeinde mit über 200 frisch gemachten Tirolerknödeln, die sowohl in einer Suppe als auch mit Sauerkraut serviert wurden. Der Erlös des Knödel-Genusses kommt der Parkinson-Selbsthilfegruppe zugute. Am vergangenen Freitagnachmittag erhielt deren Obmann Helmut Schatz den Scheck mit rund 900 Euro überreicht. Die Freude und Überraschung über diesen stolzen Betrag war natürlich groß und hernach wurde in geselliger Runde zugleich auf die kommenden Wochenmärkte – jeweils am Freitagnachmittag – angestoßen.