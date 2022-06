Knights Youngsters im Einsatz

Nach dem erfolgreichen Inlinecup sind an diesem Wochenende wieder die Nachwuchscracks der Montfortstädter Knights auf dem Hockeyplatz Oberau im Einsatz.

Feldkirch. Zum ersten Heimspiel laden am Samstag, 4. Juni die Nachwuchsteams der Knights nach Gisingen. Dabei treffen die Teams der U10 und der U13 auf die Alterskollegen der Wolfurt Walkers. Die Mannschaften standen sich dabei vor zwei Wochen in Wolfurt schon gegenüber und lieferten sich spannende Spiele. Den Auftakt an diesem Wochenende machen die U10 Cracks um 9 Uhr und um 11 Uhr steigt das Spiel der U13 Teams. Die Nachwuchscracks würden sich über zahlreichen Besuch freuen und für Bewirtung am Hockeyplatz Oberau ist gesorgt.