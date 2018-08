Knights freuen sich aufs Eis

Bei den Montfortstädter Knights startet Anfang September das offizielle Teamtraining mit Trainer Mario Hois.

Feldkirch Nachdem die Montfortstädter Knights in der vergangenen Saison in der zweiten Vorarlberger Eishockeyliga im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben die Verantwortlichen der Feldkircher über den Sommer wieder einiges unternommen und wollen auch in der neuen Spielzeit wieder in die Play-offs.