Knieverletzung stoppt Nadal - Federer im Indian-Wells-Finale

Das mit Spannung erwartete Duell der Superstars zwischen Roger Federer (SUI-4) und Rafael Nadal (ESP-2) ist am Samstag beim ATP-Masters-1000-Tennis-Turnier in Indian Wells ins Wasser gefallen. Der elffache Roland-Garros-Sieger Nadal hatte schon im Halbfinale gegen Karen Chatschanow Knieprobleme gehabt und ein Antreten am Samstag zumindest infrage gestellt.

Federer trifft damit im Finale entweder auf Dominic Thiem (AUT-7) oder Milos Raonic (CAN-13). Der Schlager Federer-Nadal wäre eigentlich erst nach dem Thiem-Match auf dem Programm gestanden. Nadal musste nach seinem “warm up” aber für das 39. Duell mit dem Schweizer passen. Thiem gegen Raonic hat soeben begonnen.