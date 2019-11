Kneippverein in Sängerlaune

Schon seit drei Jahren veranstaltet der Kneippverein Singtreffen im Sutterlüty-Café.

Die Kneipper treten Wasser und haben dafür in der eigens errichteten Wassertrete in der Hochquellenstraße ausgiebig Gelegenheit. Doch gibt es noch andere Betätigungen, die Körper und Gemüt erquicken, so dachten sich die Mitglieder des Kneippvereins und machten sich auf zu neuen Ufern. Jeden Mittwochnachmittag wird nun gesungen was das Zeug hält, mit ausreichend Singbüchern bewaffnet, erwarten die Singfreudigen Musikanten ihre Gäste im Sutterlüty-Café, wo es mit bekannten Heimatliedern und alten Schlagern zur Sache geht. Mitsänger sind ausdrücklich erwünscht, wenn am nächsten Mittwoch wieder die Gitarren und Stimmen erklingen.