Kneippfreunde in den Tiroler Bergen

Kürzlich ging es für die Mitglieder des Kneipp Aktiv-Club Mäder beim diesjährigen Ausflug ins Tiroler Ötztal.

Nach der kurzweiligen Fahrt war das Ziel Obergurgl schnell erreicht und mit der Gondelbahn ging es für die Wanderfreunde direkt in das Wander- und Naturparadies des hinteren Ötztals. Zwar verwehrte der Regen und Nebel Anfangs den Blick auf das einzigartige Panorama der Tiroler Gletscher, doch nach dem Mittagessen besserte sich das Wetter erheblich und so konnten die Kneippfreunde bei einem gemütlichen Spaziergang doch noch den traumhaften Ausblick genießen. Nach der Abfahrt mit der Gondel ging es weiter nach Ötz, wo es vor der Rückfahrt ins Ländle noch Kaffee und Kuchen gab. Am frühen Abend trafen die Mitglieder des Kneippvereins mit tollen Eindrücken aus den Tiroler Bergen wieder in Vorarlberg ein. MIMA