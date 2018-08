Kneipp Aktiv Club feierte an Maria Himmelfahrt

Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde am Marienfeiertag, am 15. August im Älpele bei St. Arbogast das traditionelle Kneippfest gefeiert.

Götzis Pfarrer Rainer Büchel zelebrierte mit viel Humor die Feldmesse und zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region hatten es sich im Schatten der Bäume und der Sonnenschirme gemütlich gemacht, um miteinander den Feiertag zu genießen. Nach der Segnung der Kräutersträußchen spielte das Duo Nachtfalter zum Frühschoppen auf. Das Kneipp Team rund um Obfrau Ingrid Metzler hatte kulinarisch einiges zu bieten: leckere Zack-Zack, schmackhafte Hamburger, Kalbsbratwurst mit Kartoffelsalat und ein vielfältiges Kuchenbuffet standen bereit. Wem es zu heiß wurde an der Sonne, der konnte sich in der herbstlich geschmückten Wassertrete ein wenig abkühlen. Die Festlaune hielt noch bis in den späten Nachmittag an. Auch Bürgermeister Christian Loacker hatte sich mit dem Fahrrad aufgemacht, um beim traditionellen Fest der Kneippianer vorbei zu schauen. VER