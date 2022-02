Knappes Rennen: Lech hat einen neuen Bürgermeister

Gerhard Lucian ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Lech gewählt worden. Er setzte sich in einer Direktpwahl knapp gegen Stefan Muxel durch.

Der Nobelskiort Lech am Arlberg hat einen neuen Bürgermeister: Gerhard Lucian (58) setzte sich am Sonntag in einer Direktwahl denkbar knapp gegen Stefan Muxel (59) durch - mit fünf Stimmen Vorsprung. Bei 1.322 Wahlberechtigten entfielen 427 Stimmen auf Lucian (50,29 Prozent) sowie 422 Stimmen auf Muxel. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,94 Prozent. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Bürgermeister Stefan Jochum im November 2021 frustriert zurückgetreten war.

Schwierige politische Verhältnisse

Das knappe Wahlergebnis spiegelt die schwierigen politischen Verhältnisse im Dorf wider. Seit der Kommunalwahl im Herbst 2020 setzt sich die Lecher Gemeindevertretung aus 18 Mandataren von vier Namenslisten zusammen, von denen keine die absolute Mehrheit hält. Acht der 18 Mandate hält die "Liste Lech", fünf "Unser Dorf", vier "Zusammen uf Weg" und eines "Zukunft wagen".

Gemeindezentrum als Streitthema

Lucian ging für die "Liste Lech" ins Rennen, Muxel für "Unser Dorf". Auch der zurückgetretene Jochum hatte der Fraktion "Unser Dorf" angehört. Vor der Wahl am Sonntag hatten die "Liste Lech" und "Zusammen uf Weg" angekündigt, in Zukunft zusammenarbeiten zu wollen. Besonders großes Streitthema in der Kommune ist seit Jahren das neue Gemeindezentrum mit Investitionskosten von über 40 Mio. Euro. Das Gemeindezentrum befindet sich in Bau, die Arbeiten sollen bis Ende November 2023 abgeschlossen werden. Lucian gilt als Befürworter des Projekts.

"Stillstand hinter uns lassen"

Das neue Gemeindeoberhaupt ist - wie auch der unterlegene Muxel - Hotelier in Oberlech. Seine Familie führt das Burghotel und begrüßt Gäste auf der Kriegeralpe. Er ist seit 2015 politisch als Gemeindevertreter und auch als Gemeindevorstand in Lech aktiv. "Es geht darum, miteinander und nicht gegeneinander konstruktiv in die Zukunft zu blicken, Beschlüsse zu fassen und den Stillstand hinter uns zu lassen", hatte Lucian im Vorfeld der Wahl seine Vorstellungen umrissen.