Knapper Sieg gegen das Schlusslicht Eggenburg

Feldkirchs Handballdamen kamen im Auswärtsspiel gegen den Letzten zu einem glücklichen Erfolg.

Mit 10 Spielerinnen ging es für das Team von Christoph Bobzin zur weitesten Auswärtsfahrt der Saison nach Eggenburg. Sowohl Feldkirch als auch Eggenburg starteten gut in die Partie und bis zur 12. Minute konnte sich keines der beiden Teams, beim Spielstand von 7:7, absetzen. Durch zwei technische Fehler auf Seiten von Feldkirch ging Eggenburg in der 15. Minute mit 9:7 in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Feldkirch durch die heute sehr gut aufgelegte Linda Feierle-Scheidbach zum 11:11 aus. Bei einem Halbzeitstand von 16:18 wurden die Seiten gewechselt. Die Montfortstädterinnen standen nun sicherer in der Abwehr und spielten immer wieder ihre Außenspielerinnen frei. So schafften sie in der 40. Minute durch Lara Hanslik erstmals die zwei Tore Führung zum 23:21. Diese Führung ließ sich Feldkirch bis zum Schluss nicht mehr nehmen. Eggenburg hatte zwar in den letzten 10 Sekunden noch die Chance zum Ausgleich, doch der Ball ging übers Tor und so feierten die Feldkircher Damen ihren ersten Sieg im neuen Jahr.