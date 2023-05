Knappe Niederlage in Schwaz

Vergangenen Samstag trafen die Herren des HcB Lauterach in Tirol auf das Futureteam von Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Mit einem guten Konzept und voller Konzentration starteten sie in die Partie und konnten bereits in den ersten 9 Minuten klar in Führung gehen (1:5). Durch die konsequente Einhaltung der Anweisungen des Trainerduos Dzolic/Bösl konnten die Lauteracher mit einem Zwischenstand von 10:16 in die wohlverdiente Pause gehen.