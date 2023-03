Knappe Niederlage für Dornbirns Judokas

Tolle Stimmung, knappe Niederlage, so lautete das Resümee des ersten Bundesligakampfes für Dornbirns Judokas in der MS Bergmannstraße.

Vergangene Woche erfolgte für den UJC Dornbirn der Saisonauftakt in der zweiten Bundesliga.

Dornbirn. Voll motiviert ging das Team des UJC Dornbirn letzten Samstag beim Auftakt in die zweite Bundesliga an den Start. Vor toller Heimkulisse und zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter auch Sportlandesrätin Martina Rüscher und Sportstadtrat Julian Fässler, fand in der Mittelschule Bergmannstraße der Kampf gegen das Team aus Reichraming statt. Am Ende mussten die Dornbirner Judokas eine knappe Niederlage hinnehmen.

In der ersten Runde gewannen Legionär Dilshot Khalmatov (-60 kg), Maximilian Niederstetter (-73 kg) sowie Khangerel Batkhuyag (+100 kg) ihre Kämpfe, während die anderen Kämpfer Samvel Adamyan, (-66 kg), Leon Nussbaumer (-81 kg), David Böhler (-90 kg) und Gabriel Bretschneider (-100 kg) sich ihren Gegnern geschlagen geben mussten. Und so gingen die Gäste aus Oberösterreich mit 4:3 in die Pause.

Nach der Pause gab es eine Umstellung im Team, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachte. „Wieder waren unserer ukrainischer Legionär Khalmatov, Volkhard Stangl und unser +100er Khangerel Batkhuyag die Sieger, für die anderen gab es leider eine knappe Niederlage“, bedauerte UJC-Obmann Reinhold Böhler. Der Endstand lautete schließlich 8:6 für Reichraming. Auch die anderen Judo-Bundesliga-Begegnungen endeten mit sehr knappen Ergebnissen. Leibnitz verlor gegen Kirchham 6:8 und die Partie Graz gegen Linz endete mit 8:6.