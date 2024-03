Knappe Niederlage am Uhrturm

Im zweiten Spiel des Meister-Playoff musste sich der SSV Dornbirn-Schoren in Graz mit 23:25 geschlagen geben.

Dornbirn. Die Begegnungen zwischen den Dornbirnerinnen und den Damen aus Graz im Grunddurchgang ließen auch für das erste Duell im Meister-Playoff auf ein spannendes Spiel schließen. Und so wurde es in der Grazer ASKÖ-Halle auch ein wahrer Handball-Fight.

Führung zur Pause

Die Steirer Damen nutzten dabei in der Anfangsphase kleine Unsicherheiten der SSV-Girls und zogen schnell mit 5:0 davon. Doch die Messestädter kamen immer besser ins Spiel und dank einem starken Schluss in der ersten Halbzeit mit fünf Treffern in Folge ging es für die SSV-Ladies mit einer 12:11-Führung in die Pause.

SSV-Girls verloren den Faden

Auch in Halbzeit zwei blieb das Spiel offen und spannend. Durch einige, teils nicht ganz nachvollziehbare, Schiedsrichterentscheidungen verloren die Dornbirnerinnen kurzzeitig den Faden und die Grazer Damen nutzten dies eiskalt aus. Drei Minuten vor Spielende führten die Steirerinnen mit vier Toren und zwei tolle Treffer von Ivana Zaric und Flora Kovacs in der Schlussphase kamen zu spät. Am Ende mussten sich die Dornbirnerinnen knapp mit 23:25 geschlagen geben.

Vorentscheidendes Duell in Eggenburg

Nach einer ersten Enttäuschung nach der Niederlage in Graz blickten Kovacs und Co. aber schnell wieder entschlossen in die nächsten Spiele. Zwar rutschten die SSV-Girls in der Tabelle hinter Eggenburg auf Rang zwei ab, allerdings haben die Niederösterreicherinnen auch ein Spiel mehr auf dem Konto. Somit wird es wohl in knapp vier Wochen im Spiel gegen Eggenburg zu einem vorentscheidenden Duell um den Aufstieg in die WHA kommen.

