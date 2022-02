Knappe Niederlage, aber die VEU bleibt auf Rang zwei

Die Montfortstädter verloren in Gröden mit 1:3, sind aber auf Play-off-Kurs.

In der Qualification Round B sicherte Gröden Rang eins mit einem 3:1-Erfolg über Feldkirch ab und holte sich somit vorzeitig das Pre-Playoff-Ticket. Zwar gaben die Südtiroler in den ersten beiden Abschnitten klar den Ton an, der erste Treffer gelang jedoch VEU-Stürmer Lukas Kaider in der 27. Minute. Elf Sekunden vor Drittelende sorgte David Galassiti in Überzahl für den Ausgleich. Nachdem Samuel Moroder die Hausherren in der 50. Minute erstmals in Führung brachte, entschied Maks Selan die Partie mit einem erneuten Powerplay-Treffer. Feldkirch bleibt in der Tabelle auf Rang zwei, da sich Zell am See im Verfolgerduell gegen die Steel Wings Linz durchsetzte.