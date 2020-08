Knapp mehr Genesene als Neuinfizierte in Vorarlberg

Seit Freitagabend sind in Vorarlberg zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Vier Personen sind im selben Zeitraum wieder genesen.

Seit Freitag (16 Uhr) sind vier Personen wieder genesen. Derzeit, mit Stand von 16 Uhr am Samstag, gibt es damit 62 aktiv positiv getestete Personen in Vorarlberg.

Der Bezirk mit den meisten Fällen bleibt Bludenz mit 24 Fällen. In Feldkirch gibt es aktuell 15 Fälle, in Bregenz sind es 14 Fälle, und in Dornbirn 9.