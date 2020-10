Knackpunkt: Hand

Die Knackpunkt-Serie wird in den kommenden Wochen mit spannenden Beiträgen zum Thema "Handschmerz" erweitert.

Die Autoren

DDr. Cedric Bösch ist Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie. Er ist selbstständig in seiner Praxis in Dornbirn und Oberegg tätig. Johannes Riedmann ist selbständiger Physiotherapeut mit Praxis in Höchst. Als motiviertes Team möchten dir Cedric und Johannes professionell und fachkundig näherbringen, wie du deine Beschwerden im Bereich der Hände/Finger lindern kannst und was dir dabei helfen kann.