KMU-Preis: Große Bühne für starke Kleine

Vorarlbergs kleine und mittlere Unternehmen standen bei KMU-Preis-Verleihung im Rampenlicht.

Der KMU-Preis geht ins zweite Jahrzehnt. Zum elften Mal fand am Donnerstagabend in der Dornbirner Messehalle 12 die Auszeichnung von Vorarlbergs besten Klein- und Mittelbetrieben durch die VN und Wirtschaftskammer Vorarlberg statt. Und bereits zum sechsten Mal wurde auch der KMU-Unternehmer des ­Jahres geehrt: Der Thüringer Techniker Bruno Walter, Gründer, Geschäftsführer und Eigentümer der Firma LUF, wurde heuer von der Jury für seine unternehmerische Tätigkeit und seinen Fokus auf technische Innovation geehrt. Sein Thüringer Unternehmen produziert Feuerwehrunterstützungsgeräte, aber auch einen motorisierten geländegängigen Rollstuhl, die weltweit höchste Reputation genießen.

Kernthema Ausbildung



In seiner Begrüßung vor rund 250 Gästen aus der Wirtschaft und Politik sprach VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, das drängendste Problem der Vorarlberger Betriebe an: „Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften wird in Vorarlberg immer drängender. Es gilt spätestens jetzt, Initiativen zu starten, um jetzt und in Zukunft die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Vielversprechend scheint, für mittelfristige Effekte gemeinsam mit den Betrieben im Bildungsbereich an neue Angeboten zu arbeiten.“ Und er hob die Bedeutung der KMU für den Standort Vorarlberg, deutlich hervor. „Sie sind das Rückgrat der Wirtschaft im Westen Österreichs.“