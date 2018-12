Klus'r Advent und Schibasar

Handgemachtes, Krippele und vieles mehr

Klaus Am Sonntag fand im Winzersaal in Klaus der traditionelle Schibasar und Adventmarkt statt. Der inzwischen längst traditionelle Skibasar war einmal mehr Anlaufstelle für zahlreiche, preisbewusste Wintersportlerinnen und Wintersportler. Beim Basar konnte man so manches Schnäppchen machen, es wurde gute Ware zu günstigen Preisen angeboten. Ein weiteres Highlight war der Schiservice von Serviceteam Marco, Gerhard und Ewald. Eine Auswahl an schönen Krippen, die mit viel Liebe zum Detail in langen Stunden gefertigt wurden, gab es im Foyer zu sehen. „200 Stunden Arbeit stecken in meiner Krippe. Meine erste aber sicher nicht letzte Krippe“, so Roland Prem.