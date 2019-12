Der Tourismusverein Klösterle lud letzten Sonntag zum traditionellen Klostner Weihnachtsmarkt ins Höfle beim Gemeindezentrum.

Mit weihnachtlichen Melodien durch eine Abordnung der Harmoniemusik Klösterle unter der Leitung von Klaus Strommer sowie Grußworten des Bürgermeisters Florian Morscher wurde der Markt eröffnet. Der durch die Ortfeuerwehr durchgeführte Christbaumverkauf fand wieder sehr großen Anklang und so standen bereits vor Beginn des Verkaufs die Leute an. Bei den verschiedenen, schön dekorierten Ständen wurde gestöbert, gekostet und gekauft. Die schönen Klänge der Harmoniemusik Klösterle stimmten auf die vorweihnachtliche Zeit ein und so ließ es sich noch gemütlich bei Punsch, Glühmost, Küachle und Raclette-Brot verweilen.