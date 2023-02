Klostner Adventskalender ganz im Zeichen von Geben für Leben

Letzten Dezember konnten endlich wieder die beliebten Adventsfenster bei gemütlichem Beisammensein geöffnet werden. Die gesammelten Spenden werden traditionell an gemeinnützige Vereine in Österreich übergeben um im eigenen Land dort zu helfen, wo es notwendig ist.

Heuer gingen die Spenden von EUR 1.500,00 an den Verein „Geben für Leben“. Im Zuge der Übergabe an Susanne Marosch ließen sich Obmann Stefan Rupprecht sowie die Kassier-Stellvertreterin Anna Ladstätter für eine Stammzellenspende typisieren. „Wir bedanken uns für jede einzelne Spende und weisen darauf hin, sich typisieren zu lassen, denn dies kann Leben retten,“ so Rupprecht