Das Frauenteam Dalaas/Wald hat im vergangenen Jahr im Rahmen des Supptentags den ersten Klostertaler Bücherflohmarkt veranstaltet. Durch die großzügigen Bücherspenden im Vorfeld konnten sie einen riesigen Erfolg verbuchen und dem Krankenpflegeverein eine stattliche Summe zukommen lassen.

Auch in diesem Jahr möchten die Vereinsmitglieder gut erhaltene Bücher an die Besucher bringen, um den Krankenpflegeverein Klostertal-Arlberg zu unterstützen. „Deshalb geht unser Aufruf wieder an alle, die uns „ausgelesene“ Bücher kostenlos zur Verfügung stellten möchten. Die Bücher nehmen gerne die Mitglieder des Frauenteam Dalaas/Wald – Dorota Pohl, Heidi Paulitsch, Silke Kofler und Heidi Lingg entgegen. Der Bücherflohmarkt und Suppentag finden am Sonntag, 1. Dezember ab 10 Uhr statt.