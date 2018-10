Klostertal trifft Bludenz

Den Anfang einer Reihe an Märkten der Täler in Bludenz machte das Klostertal

„Zu Gast in Bludenz“ heißt eine Reihe an Märkten in der Bezirksstadt. Stadtmarketing Bludenz lädt die Täler ein, sich im Städtle zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit der Regio Klostertal wurde der erste Markt organisiert. Zahlreiche Marktstände flankierten die Sturnengasse. Bei herrlichem Herbstwetter lockte der Klostertalmarkt viele Besucher nach Bludenz. An den Marktständen wurden regionale Produkte präsentiert, die vor Ort bewundert und erworben werden konnten. Nudeln aus eigener Produktion und Wachteleiern aus Langen a. Arlberg wurden ebenso angeboten wie Honigprodukte aus der eigenen Imkerei.