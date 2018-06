Klostertal – eine Perle des Landes

Im Zuge der Treffpunkte im Land besuchte LH Markus Wallner das Klostertal.

Nach dem Bürgermeisterstammtisch im Gasthof Post in Dalaas, bei dem aktuelle Anfragen diskutiert wurden, begaben sich Landeshauptmann Markus Wallner und die Bürgermeister des Tales Eugen Hartmann, Martin Burtscher, Florian Morscher und Ludwig Muxel in den Kristbergsaal. Dort fand ein weiterer Treffpunkt des Landeshauptmannes statt. Gemeindevertreter, Vereinsobleute und Pfarrer Jose Chelangara verfolgten aufmerksam dem Moderator Philipp Lingg und seinen Interviewpartnern. Bürgermeister Martin Burtscher aus Dalaas auf die Frage, was er am Klostertal schätzt: „Die Landschaft des Klostertales ist herrlich. Wo andere Urlaub machen, da sind wir zuhause.“ Mit der neu errichteten Kletterwand „Fallbach“ erwähnte er zudem eines der neuesten Vorzeigeprojekte des Tales. Landeshauptmann Markus Wallner erklärte, dass ihm die Nähe zum Bürger wichtig ist, daraus resultieren die Besuche in den Regionen, wo er den direkten Kontakt bestens pflegen kann. Da das Klostertal in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag feiert, spielt es bei der diesjährigen Tour eine besondere Rolle. Im Bezug auf die Verkehrsverbindung spielt das Tal schon viele Jahre eine große Rolle. Auch der Tourismus, die Land- und Alpwirtschaft, die gesamte Landschaft sind von großer Bedeutung mit besonderen Aufgaben und Situationen. „Meine persönliche Verbindung finde ich insbesondere in der Landschaft mit den schönen Bergen, das Klostertal ist eine Perle in unserem Land“, so LH Markus Wallner. Philipp Lingg besuchte im Vorfeld der Veranstaltung vier Personen im Tal und drehte über sie einen Film. Mit dem „Lokalaugenschein“ besuchte er Christof Thöny im Klostertal Museum, Michaela Burtscher in Klösterle, Ramon Zech bei der Feuerwehr in Wald a. A. und Saskia Dünser auf ihrem Hof in Braz. Sie erzählten was sie am Klostertal schätzen und stellten ihr Umfeld vor. Im Anschluss wurden die Besucher eingeladen, Fragen an den Landeshauptmann zu stellen. Dabei wurden die Probleme Radweg, rechtliche Probleme beim Ehrenamt, landwirtschaftliche Probleme, Wohnbau und der Ausbau der S16 angesprochen. Ein tolles Buffet mit regionalen Produkten rundeten den Treffpunkt Landeshauptmann im Klostertal ab.