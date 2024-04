Klosterleben und anderes

Spielgruppe Latschau präsentierte Komödie „Schwester Petronellas Klostergeist“

Um die besseren Vermarktungschancen zu haben, soll ihre Nichte Viktoria, eine Polizeiinspektorin, den Klosterschnaps über die Polzeiwache via ihrer Kollegen etwas bekannter machen. Und auch Schwester Reinhardis alias Ramona Haag hat eine ausgezeichnete Idee. Sie backt mit Kräutern aus dem Klostergarten hervorragende gesunde, grüne Kräuterkekse. Und auch diese werden sofort der pfiffigen Polizeiinspektorin mitgegeben. Während beide Nonnen das Kloster tatkräftig aus seiner finanziellen Misere helfen wollen, muss Schwester Jolanda – gespielt von Hildegard Marent, die Geschäfte und Entscheidungen der Oberin übernehmen, denn dies bedarf immer mehr der Hilfe von Mitschwester Maria Rita, so verwirrt ist sie an manchen Tagen. Als dann noch zwei Patres just vor dem Kloster einen Autounfall haben und einige Tage im Kloster Unterkunft finden, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Denn die Männer haben eine Ladung heiß ersehnter Äpfel dabei, die doch so gut zum Brennen des Klostergeists geeignet sind.